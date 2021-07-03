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Экономика
Дефицит калорий: всё больше казахстанцев недоедают и голодают
3 июля, 2021 11:29
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Виктор Лисицын/Global Look Press
В Казахстане все больше жителей голодают. К такому выводу пришли специалисты проекта по мониторингу экономики страны.
Как оказалось, в прошлом году в стране недоедали и голодали 4,4% населения. Годом ранее этот показатель был ниже на 0,3%.
По данным аналитиков, самыми «жирующими» оказались жители Акмолинской и Павлодарской областей. На жителей этих областей приходится по 4120 и 3780 ккал, соответственно. А вот жителям южных регионов Казахстана повезло меньше - энергетическая ценность их рациона составляет всего 2981 ккал.
Тем не менее, во всех регионах страны энергетическая ценность потребленных продуктов питания была выше минимальных потребностей, сообщает ресурс Tengrinews.kz.
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