Украинский военнослужащий с острова Змеиный: Если нас похоронили, значит, нас и думали похоронить
Украинский военнослужащий с острова Змеиный, послушав, как президент Украины Владимир Зеленский сообщает о гибели 82 военных и присваивает им звание Героев посмертно сказал: «Если нас похоронили, значит, нас и думали похоронить».
Он также рассказал, что они сдали оружие, российские военные положили их на землю, посчитали. Двум украинским военным оказали медицинскую помощь. «Никто никого не бил. Мы думали, что хуже будет».
Другой «восставший из мертвых» с острова Змеиный обратился к гражданам Украины. От имени «мертвеца, который воскрес» он заявил, что им «на протяжении 8 лет вешают лапшу», сейчас он в этом убедился. Последней каплей стало заявление, в котором их «похоронили».
«Наше правительство», мягко говоря, «нехорошие люди, нас просто сдали». По его словам, не было никакой поддержки, эвакуации не было. Украинские власти решили, что «82 человека – это маленькие потери», - приводит его слова телеграм-канал «RT».
В Севастополь прибыл корабль с 82 «погибшими» украинскими пограничниками.
В Минобороны РФ заявили, что после ряда «юридических процедур» все они будут отправлены на родину.