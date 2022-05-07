Украинский посол возмутился запрету флагов Украины в Берлине на 8 и 9 мая
Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал запрет на украинские флаги в Берлине на 8 и 9 мая. Об этом он заявил в интервью медиагруппе RND.
Он назвал решение немецких властей «пощечиной украинскому народу». По словам Мельника, он «шокирован» тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая демонстрацию флагов Украины, пишет «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что полиция Берлина запретила демонстрацию георгиевских лент, а также букв V и Z на приуроченных к 9 мая акциях на территории мемориалов.
Также в Берлине на День Победы запретили носить военную форму, демонстрировать российские и украинские флаги. О запрете сообщалось на трёх языках.
Ограничения будут действовать 8 и 9 мая на территории мемориалов. Ожидается, что в эти дни в Берлине пройдёт около 50 акций, посвящённых Дню Победы.