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Полиция Берлина на трёх языках разъясняет о запрете георгиевских лент
7 мая, 2022 10:47
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Полиция Берлина запретила демонстрацию георгиевских лент, а также букв V и Z на приуроченных к 9 мая акциях на территории мемориалов. Об этом сообщили местные СМИ.
Сказано, что 8 и 9 мая нельзя будет демонстрировать на акциях георгиевские ленты и буквы V и Z.
О запрете сообщается на трёх языках.
Также в Берлине на День Победы запретили носить военную форму, демонстрировать российские и украинские флаги, включать военные песни и выражать поддержку российской спецоперации на Украине.
Ограничения будут действовать 8 и 9 мая на территории мемориалов. Ожидается, что в эти дни в Берлине пройдёт около 50 акций, посвящённых Дню Победы, сообщает телеграм-канал «RT».
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