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В Литве ввели драконовские штрафы за георгиевскую ленту
6 мая, 2022 15:15
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Pixabay
В Литве усиленные полицейские отряды будут отслеживать людей с георгиевскими лентами. Об этом заявил заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас.
По его словам, усиленные полицейские отряды выйдут на улицы городов с 8 мая. Тех, кто «демонстрирует запрещенную символику», будут отслеживать и штрафовать.
Полиция выявила в Литве объекты «наибольшего риска», им будет уделено особое внимание. Речь идет о местах, которые традиционно посещают на 9 мая.
Штрафы за демонстрацию «запрещенной» символики составляют от 300 до 700 евро, пишут «Известия».
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