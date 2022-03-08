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Украинский губернатор пообещал уничтожать российские гуманитарные конвои
8 марта, 2022 09:47
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EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com
Губернатор Сумской области на Украине Дмитрий Живицкий категорические против того, чтобы транспорт с российскими номерами ездил по городам и деревням региона, который он возглавляет.
Политик пояснил - жители области не нуждаются в помощи российских военных, поэтому никакой гуманитарный конвой от РФ принят не будет. Вероятнее всего, его заявление не будет услышано и принято во внимание, поэтому Живицкий обещал по конвоям стрелять.
«Наши добровольцы, наша тероборона, наши военные силы будут воспринимать это как вторжение на территорию Украины», - заключил губернатор.
Его обращение опубликовано в Telegram-канале URA.RU.
Ранее стало известно, сколько мирных жителей погибло или получило увечья с началом спецоперации РФ на Украине.
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