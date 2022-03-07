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Стало известно о численности жертв среди гражданского населения Украины
7 марта, 2022 17:57
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За 12 дней после ввода российских войск в Украину, погибло или получило травмы более 1200 украинцев. Об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.
По данным управления, общее число гражданских жертв – 1207 человек. Из них убиты 406 человек, ранены – 801 человек.
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