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Украинский бизнесмен переоформил заведения под храмы и монастыри – обошел карантин

Марьям Ибрагимова
13 ноября, 2020 16:04
2 мин
Фото: facebook.com/kovalli.in.ua
Фото: facebook.com/kovalli.in.ua

На Украине бизнесмен решил создать религиозную организацию и переоформить свои учреждения, чтобы работать в карантин. Так, ресторан «Лелива» станет теперь трапезной, ресторанный комплекс «Лысы» – храмом, а хостел – монастырем. Об этом предприниматель из Тернополя Тарас Ковальчук написал в своем Facebook-аккаунте.

Ранее в стране решили ввести жесткий карантин выходного дня. С 14 по 30 ноября с 00:00 субботы и до полуночи понедельника только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, заправки не остановят свою деятельность. Общепиты смогут работать лишь на вынос. По мнению Ковальчука, лучше все закрыть на две недели, чем вводить «эти полудействия».

Предприимчивый бизнесмен вдохновился опытом Польши, где фитнес-центр стал церковью. Идея показалась ему заманчивой и он решил создать свою религиозную организацию.

«Итак, десять единомышленников на общем собрании проголосовали за создание религиозной организации «Братство Лысых» и утверждении Устава. Поэтому в эти выходные хостел будет работать в формате монастыря, «Лелива» - трапезная, «Лысый» – храм», – написал он на своей странице.

Свое решение Ковальчук подкрепил 35 статьей конституции Украины, в которой сказано, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

темы
Украина
карантин
бизнесмен
религиозная организация
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