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Общество
Украина может ввести жесткий карантин на два дня
9 ноября, 2020 12:50
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Pikist.com
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о предложении ввести в стране жесткий карантин выходного дня. С 00:00 субботы и до полуночи понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, заправки.
Степанов сообщил, что торгово-развлекательные центры должны быть закрыты, мероприятия отменены. Общепиты будут работать только на вынос, пишет «Интерфакс».
За последние сутки на Украине выявлено 8 687 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели 469 018 человек.
Ранее российские лаборатории перечислили ошибки медиков и пациентов при тестирвоании на коронавирус.
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