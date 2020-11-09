Pikist.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о предложении ввести в стране жесткий карантин выходного дня. С 00:00 субботы и до полуночи понедельника будут работать только продуктовые магазины, аптеки, транспорт, заправки.

Степанов сообщил, что торгово-развлекательные центры должны быть закрыты, мероприятия отменены. Общепиты будут работать только на вынос, пишет «Интерфакс».

За последние сутки на Украине выявлено 8 687 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заболели 469 018 человек.

Ранее российские лаборатории перечислили ошибки медиков и пациентов при тестирвоании на коронавирус.