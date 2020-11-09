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Как сдать тест на коронавирус без ошибок? Российские лаборатории посоветовали не чистить зубы

Лилия Караева
9 ноября, 2020 10:22
2 мин
Мазок
Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области

Лаборатории назвали главные ошибки медиков и пациентов при взятии анализа на коронавирус. Они приводят к 40% ложных результатов, говорил главный внештатный пульмонолог Минздрава.

Во-первых, биоматериал обязательно берется из ротоглотки и носоглотки. Если мазок взят только из ротоглотки или из носа, то вероятность получить ошибочный тест возрастает.

Во-вторых, при взятии биоматериала важна стерильность зондов, которыми берется мазок, и чистота пробирок. Медик обязан делать манипуляции в чистых одноразовых перчатках, добавила заместитель генерального директора «Лабораторной службы Хеликс» Дарья Горякина.

В другой лаборатории - «Гемотест» - рассказали, что при взятии пробы врачи не должны касаться языка, щек, десен и губ. Каждая пробирка кладется в отдельный пакет и помещается в холодильник, контейнеры должны оставаться в вертикальном положении.

Итоги тестирования также заявисят от подготовки пациента. Рекомендуется принимать пищу минимум за час до анализа, не чистить зубы, не полоскать рот, не курить и не жевать резинку, не промывать нос и не закапывать лекарства. Это позволит сохранить максимально возможное число клеток вируса на слизистых.

Ложные результаты иногда получаются из-за несоблюдения правил транспортировки, рассказали РБК в «Инвитро».

В начале ноября главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что треть тестов дают ошибки.

темы
коронавирус
врачи
тестирование
пациенты
ошибки
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