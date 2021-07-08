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Украинские власти испугались исходящей от России опасности
8 июля, 2021 02:11
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Гражданам Украины посоветовали не ездить в РФ из-за индийской разновидности коронавируса.
Министерство иностранных дел страны посоветовало гражданам воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка этого штамма. К ним относится не только РФ, но и Индия, Великобритания, Португалия.
По данным российских властей, за последнюю неделю смертность от COVID-19 в стране увеличилась на 21,3%, сообщает «Интерфакс».
По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса «дельта», который ранее именовался «индийским» штаммом, обнаружен не менее чем в 98 странах мира.
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