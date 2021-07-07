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Происшествия
Украинские националисты напали на белорусов в Киеве
7 июля, 2021 15:05
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Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look press
В Киеве у посольства Беларуси группа украинских националистов напала на пикет в поддержку действующей белорусской власти.
Речь идет о пикетах, которые организовывают в Киеве лояльные к президенту республики Александру Лукашенко белорусы Украины. На участников акции напала группа националистов.
Среди участников пикета есть пострадавшие.
Белорусское посольство из-за инцидента направило ноту в МИД Украины, выразив обеспокоенность недостаточными мерами, предпринимаемыми украинской стороной для обеспечения безопасности диппредставительства, сообщает телеграм-канал Tut.by.
Александр Лукашенко объявил «войну» с «шантажом в международном масштабе».
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