Украинские чиновники продавали полученные в рамках COVAX вакцины от COVID-19
На Украине сотрудники психоневрологического интерната и Бородянского поселкового совета продавали вакцину против новой коронавирусной инфекции. Препараты были выделены в рамках международной программы COVAX, их должны были получить на бесплатной основе пациенты медучреждения.
«Указанные препараты продавали лицам, которые не подпадают под перечень приоритетных слоев первого И второго этапов вакцинации. Правоохранители зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды служебными лицами за распространение вакцин», — сообщается на сайте Национальной полиции республики.
Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Сотрудникам интерната светит лишение свободы от семи до 12 лет.
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