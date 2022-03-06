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Украинские боевики беспорядочно минируют дома и улицы в Мариуполе
6 марта, 2022 11:13
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Фото скриншот из видео
Боевики нацбатальона «Азов»* (запрещен в России) минируют жилые дома в Мариуполе. Об этом завила народная милиция ДНР.
Минирование производилось националистами беспорядочно и массово. Боевиками установлено около десяти тысяч мин в жилых домах и в районах парковых зон в центре Мариуполя.
По информации милиции ДНР, боевики нацбатальона препятствуют выходу мирного населения из города и раздаче гуманитарной помощи, которую организовали российские военные, пишет «РИА Новости».
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