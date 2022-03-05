Денис Пушилин: украинские боевики взорвали дом в Мариуполе
Боевики нацбатальона «Азова»* (запрещен в России) взорвали дом в Мариуполе, под завалами находятся 200 человек. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, украинские националисты взорвали дом в Мариуполе. Под завалами находятся около 200 человек. Большинство - женщины и дети, пишет «ПолитЭксперт».
Пушилин сообщил, что боевики «Азова»* привели в действие взрывные устройства, которые были заложены ими ранее.
В результате произошло обрушение дома на Бульваре Меотиды.
Нацбатальоны вышли из подчинения Киеву, в связи с этим ожидаются и другие провокации и теракты с целью запугать мирное население и сорвать эвакуацию.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что боевики «Азова*» ведут огонь из школ, больниц, роддомов и детских садов Мариуполя, прикрываясь мирными жителями.