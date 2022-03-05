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Политика
Россия объявила режим тишины
5 марта, 2022 09:55
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Фото скриншот из видео Минобороны РФ
Россия объявила режим тишины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подобная мера призвана для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Режим тишины будет действовать с сегодняшнего дня, 5 марта, с 10 часов утра московского времени. Будут открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Гумкоридоры и маршруты выхода согласованы с украинской стороной.
По данным украинской стороны, Волноваху хотят покинуть около 20 тысяч гражданских, Мариуполь - 200 тысяч, пишет «РИА Новости».
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