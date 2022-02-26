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Украинская артиллерия располагается в жилых кварталах в ЛНР
26 февраля, 2022 11:17
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фото tg Readovka
В Северодонецке артиллерия ВСУ расположилась прямо в жилом квартале.
Как сообщают жители Северодонецка, ВСУ развернуло артиллерийскую батарею прямо во дворе между жилых многоэтажек. Рядом футбольные ворота и детская площадка.
Северодонецк - это территория ЛНР. Население здесь массово занимает пророссийскую позицию.
Сейчас фронт сдвинулся к городу, идут бои, военные ЛНР ведут наступление, сообщает телеграм-канал Readovka.
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