Украина подошла к «точке невозврата» и стоит на пороге катастрофы

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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом становится катастрофической. Об этом он сообщил, выступая на заседании Верховной рады.

По его словам, вторую волну коронавируса легко пройти не удастся, страна подошла к точке невозврата. «Мы близки к катастрофе», - подчеркнул Степанов.

Также он сказал, что сейчас все усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания и понести минимум потерь, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее сообщалось, что учёные из США, провели исследование и пришли к выводу, что мутировавший SARS-CoV-2 стал легче и быстрее передаваться от человека к человеку.

Мутировавший вирус стал агрессивнее, он научился обходить иммунную защиту человека и его способность заражать достигает почти 100 процентов.