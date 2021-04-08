Украина перебросит четыре тысячи солдат к крымской границе

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Вооруженные силы Украины планируют разместить восемь военных подразделений на границе с Крымом. Численность солдат, которые будут переброшены в Херсонскую область, превысит 4 тысячи человек. Размещение войск пройдет в рамках 10-дневных учебных сборов по территориальной обороне.

Глава Херсонской госадминистрации Сергей Козырь пояснил, что провести сборы было решено из-за наращивания на приграничной территории войск РФ.

«Главнокомандующим Вооруженных сил Украины принято решение о проведении внеплановых учебных сборов 124-й отдельной бригады территориальной обороны на территории нашей области с 7 до 16 апреля», — рассказал председатель Херсонской госадминистрации.

По его словам, в ходе сборов из прибывших солдат сформируют отдельный стрелковый батальон. Также будет сформирована отдельная бригада территориальной обороны в составе управления и шести отдельных батальонов, сообщает Lenta.ru.

Ранее стало изветно, что Минобороны США собирается в «знак поддержки Украины» направить военный флот в Черное море.