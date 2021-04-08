Минобороны США собирается направить военный флот в Черное море

Политика

Соединенные штаты в ближайшие недели могут направить в Черное море свои военные корабли. Такое решение рассматривается как «знак поддержки Украины» на фоне увеличения числа российских войск на приграничной территории. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителя министерства обороны США.

По словам собеседника CNN, американские Военно-морские силы действуют в Черном море регулярно. Однако в данный момент, размещение дополнительных единиц военного флота подаст «особый сигнал» Москве и сообщит, что США «внимательно следят» за ситуацией.

Источник отметил, что сейчас скопление российских военных не воспринимается Штатами как попытка наступления на Украину. Тем не менее, по его словам, планы России «могут измениться в любой момент». Поэтому, «если что-то изменится» Соединенные Штаты будут готовы «отреагировать», передают «Ведомости».