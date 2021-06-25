Новости – Люди
Люди
Украина отомстила России обязательным ПЦР-тестированием
25 июня, 2021 05:24
1 мин
1 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Украинские власти с 25 июня запретили въезд в страну без отрицательного результата ПЦР-теста прибывающим из России.
Эта же мера затронет тех, кто въезжает из Великобритании, Индии и Португалии. Как заявил заместитель главы украинского Минздрава, Игорь Кузин, целью данной меры является уменьшение риска распространения коронавирусного штамма «Дельта», впервые обнаруженного в Индии.
По последним данным, на Украине зафиксировано два случая COVID-19, вызванных новой мутацией, пишут «Известия».
Обнаруженный в Индии штамм коронавируса «дельта-плюс» обладает чрезвычайно высоким уровнем заразности. Он отличается молниеносной заразностью и способен обходить иммунитет.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку