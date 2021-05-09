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Угроза не помешала - на московском параде пролетели все

Лилия Караева
9 мая, 2021 11:37
1 мин
Лилия Караева
9 мая, 2021 11:37
1 мин
Воздушная часть парада Победы в Москве
Елена Горбачева / Русская планета

В Москве все же состоялась воздушная часть парада Победы. Были опасения, что сегодняшняя погода станет помехой для летчиков.

Тем не менее пролетели все - в воздушной части парада приняли участие 76 самолетов и вертолетов.

Среди них - новые Су-57, старые Су-34, Ту-160, пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», вертолеты Ми-28.

О том, что авиационная часть состоится, 9 мая «Интерфаксу» сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.

Он заявил, что плохая погода не будет помехой, так как летчики могут летать в любых метеоусловиях.

«Все идет по плану...», - сказал он изданию.

Накануне сообщалось, что парад могут скорректировать в последний момент.

Воздушная часть парада Победы в Москве
Сергей Рыжик / Русская планета
Воздушная часть парада Победы в Москве
Сергей Рыжик / Русская планета
Воздушная часть парада Победы в Москве
Елена Горбачева / Русская планета
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