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Угроза не помешала - на московском параде пролетели все
9 мая, 2021 11:37
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Елена Горбачева / Русская планета
В Москве все же состоялась воздушная часть парада Победы. Были опасения, что сегодняшняя погода станет помехой для летчиков.
Тем не менее пролетели все - в воздушной части парада приняли участие 76 самолетов и вертолетов.
Среди них - новые Су-57, старые Су-34, Ту-160, пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи», вертолеты Ми-28.
О том, что авиационная часть состоится, 9 мая «Интерфаксу» сообщил командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Кобылаш.
Он заявил, что плохая погода не будет помехой, так как летчики могут летать в любых метеоусловиях.
«Все идет по плану...», - сказал он изданию.
Накануне сообщалось, что парад могут скорректировать в последний момент.
Сергей Рыжик / Русская планета
Сергей Рыжик / Русская планета
Елена Горбачева / Русская планета
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