План парада Победы может быть скорректирован в последний момент. Кремль узнал об угрозе

Люди

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об угрозе для воздушной части парада Победы 9 мая. Он пояснил, с чем она связана.

«Погода может повлиять на воздушную часть парада», - сказал кремлевский чиновник. Его слова приводит РИА Новости.

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует 9 мая пасмурную погоду с низкой облачностью 400-600 метров - это почти «сплошняком». Для пилотирования группой нужна хорошая видимость - без визуального контакта маневры невозможны. 8 и 9 мая в столице выпадет треть месячной нормы осадков.

Салют жители Москвы все же увидят. К 20:00 облака рассеются.

Ранее сообщалось, что на московском параде недосчитаются президента.