На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента

Политика

На параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве, не будет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его приезд не запланирован, поскольку официального приглашения от Кремля не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Пресс-секретарь пояснил, что в последнее время участились запросы от СМИ о возможном участии Токаева в московском параде посвященному Дню Победы.

«С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», - сообщил Уали.

В конце прошлого месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в этом году Москва не будет направлять специальные приглашения главам других государств на парад в столице, отмечает «ТАСС».

Напомним, в 2020 году Токаев на параде в Москве присутствовал. Перед мероприятием он даже провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.