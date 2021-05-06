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Политика

На параде Победы 9 мая в Москве недосчитаются президента

Антон Мельников
6 мая, 2021 17:35
1 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 17:35
1 мин
Dmitry Golubovich/Global Look Press
Dmitry Golubovich/Global Look Press

На параде Победы, который пройдет 9 мая в Москве, не будет президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Его приезд не запланирован, поскольку официального приглашения от Кремля не было. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Пресс-секретарь пояснил, что в последнее время участились запросы от СМИ о возможном участии Токаева в московском параде посвященному Дню Победы.

«С российской стороны соответствующего приглашения не поступало, поэтому в президентском графике визит в Москву не запланирован», - сообщил Уали.

В конце прошлого месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в этом году Москва не будет направлять специальные приглашения главам других государств на парад в столице, отмечает «ТАСС».

Напомним, в 2020 году Токаев на параде в Москве присутствовал. Перед мероприятием он даже провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Казахстан
Парад Победы
9 Мая
Касым-Жомарт Токаев
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