Новости – Люди
Люди
Уголовное дело против Александра Паля прекращено — экс-хоккеист ЦСКА решил, что он просто упал
16 сентября, 2021 15:27
1 мин
1 мин
Фото: kino-teatr.ru (кадр из сериала «Налёт»)
Прекращено уголовное дело против актера театра и кино Александра Паля, которого подозревали в избиении экс-хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова. Как выяснилось, спортсмен отказался от претензий.
Напомним, об инциденте стало известно 23 апреля текущего года. Хоккеист утверждал, что на него напали на улице трое мужчин, среди которых он узнал Паля. В ходе потасовки Антипов получил травмы челюсти и головы. Паль утверждал, что произошла какая-то ошибка.
Сегодня, 16 сентября, в Telegram-канале «112» появилась информация о том, что спортсмен от своих обвинений отказался. Сказал, что получил травмы в результате падения с высоты собственного роста.
Обсудите на форуме:
Как вы думаете, почему экс-хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов отказался от обвинений против актера Александра Паля, в отношении которого хотели возбудить уголовное дело за избиение спортсмена?
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости