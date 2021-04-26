Уголовное дело возбудили против Александра Паля за избиение хоккеиста ЦСКА

Культура

В отношении известно российского актера Александра Паля возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Артиста подозревают в избиении экс-хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова.

Известно, что инцидент произошел 23 апреля в столице в районе Хамовники. По словам спортсмена, на него напали трое мужчин, среди которых он узнал и Паля. В результате стычки хоккеист получил ряд серьезных травм и написал заявление в полицию. Актера задержали вчера. Он отрицает свою причастность к произошедшему, убежден, что произошла какая-то ошибка. Из отдела его отпустили под подписку о невыезде, передает «Пятый канал».