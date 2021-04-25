Звезда российского кино задержан за избиение спортсмена из ЦСКА

Происшествия

Популярного российского актера Александра Паля задержали вечером 25 апреля за избиение хоккеиста.

На данный момент, Паль доставлен на допрос. Пострадавшим стал игрок «молодежки» ЦСКА Кевин Антипов. Спортсмен получил ряд серьезных травм и уже написал заявление в полицию.

Как сообщает Lenta.ru, Антипова избил актер, а также двое его друзей. Не исключен факт алкогольного опьянения.