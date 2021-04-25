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Происшествия
Звезда российского кино задержан за избиение спортсмена из ЦСКА
25 апреля, 2021 19:36
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Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Globallookpress
Популярного российского актера Александра Паля задержали вечером 25 апреля за избиение хоккеиста.
На данный момент, Паль доставлен на допрос. Пострадавшим стал игрок «молодежки» ЦСКА Кевин Антипов. Спортсмен получил ряд серьезных травм и уже написал заявление в полицию.
Как сообщает Lenta.ru, Антипова избил актер, а также двое его друзей. Не исключен факт алкогольного опьянения.
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