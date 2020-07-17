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Учёные научились контролировать стихии

Дмитрий Байков
17 июля, 2020 08:21
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фото: Pixabay

Землятресения могут стать управляемыми человеком.

К такому выводу пришли учёные из Института динамики геосфер РАН и МФТИ. Им удалось воспроизвести медленную стихию в лаборатории.

В результате эксперимента удалось спрогнозировать процессы в разломах земной коры. Именно они и есть гипоцентры настоящих землетрясений, пишет «Naked science». После изучения процесса стихии и ее возникновения учёные смогут трансформировать обычное землетрясение в медленное.

Ранее стало известно, что в этом году будет бархатный сезон на российских курортах будет продолжительным. Такой прогноз сегодня озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

темы
общество
ученые
землетрясение
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