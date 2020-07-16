На российских курортах будет длительный бархатный сезон

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Ожидается, что в этом году бархатный сезон на российских курортах будет продолжительным. Такой прогноз сегодня озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам специалиста, на морских курортах бархатный сезон продлится до начала октября. Этому будет способствовать антициклональный режим погоды, который приведет к регулярному повышению температуры. Море будет прогреваться до 25-26 градусов, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что из-за небывалого наплыва туристов в Сочи отдыхающие столкнулись с такой уже забытой проблемой – очереди.

Перед подъемниками на Красной поляне выстраиваются огромные очереди на несколько сотен человек. Туристы сейчас называют это самой большой проблемой курорта.