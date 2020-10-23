Учёные из Российской академии наук назвали причину загрязнения воды на Камчатке

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Учёные Российской академии наук (РАН) сошлись во мнении, что причиной загрязнения воды на Камчатке стали токсичные водоросли. Об этом заявил вице-президент РАН Андрей Адрианов.

«Мы можем сказать, что массовая гибель донных гидробионтов произошла в результате воздействия токсинов комплекса видов рода Karenia, представителей динофлагеллят», — заявил Адрианов.

Ранее Следственный комитет также заявил, что техногенное загрязнение больше не рассматривается в качестве основной версии произошедшего на Камчатке, передаёт «РБК».