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Учителя получат доступ к медицинским картам российских школьников

Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 17:10
1 мин
Марьям Ибрагимова
29 января, 2021 17:10
1 мин
Wiki
Wiki

Государственный совет России намерен расширить права учителей общеобразовательных учреждений. Педагогам хотят дать доступ к медицинским картам школьников, чтобы отслеживать их состояние здоровья. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Учителям могут предоставить доступ к информации о прививках, сделанных в период пандемии нового коронавируса», – добавил в свою очередь губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавляющий комиссию «Образование» в Госсовете, передает ТАСС.

Данный вопрос Госсовет собирается рассмотреть весной.

Ранее Татьяна Москалькова предложила учителям и врачам контролировать домашнее насилие.

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