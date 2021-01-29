Общество

Государственный совет России намерен расширить права учителей общеобразовательных учреждений. Педагогам хотят дать доступ к медицинским картам школьников, чтобы отслеживать их состояние здоровья. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.

«Учителям могут предоставить доступ к информации о прививках, сделанных в период пандемии нового коронавируса», – добавил в свою очередь губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавляющий комиссию «Образование» в Госсовете, передает ТАСС.

Данный вопрос Госсовет собирается рассмотреть весной.

Ранее Татьяна Москалькова предложила учителям и врачам контролировать домашнее насилие.