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Общество
Учителя получат доступ к медицинским картам российских школьников
29 января, 2021 17:10
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Государственный совет России намерен расширить права учителей общеобразовательных учреждений. Педагогам хотят дать доступ к медицинским картам школьников, чтобы отслеживать их состояние здоровья. Об этом сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов.
«Учителям могут предоставить доступ к информации о прививках, сделанных в период пандемии нового коронавируса», – добавил в свою очередь губернатор Кировской области Игорь Васильев, возглавляющий комиссию «Образование» в Госсовете, передает ТАСС.
Данный вопрос Госсовет собирается рассмотреть весной.
Ранее Татьяна Москалькова предложила учителям и врачам контролировать домашнее насилие.
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