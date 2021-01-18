Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Татьяна Москалькова предложила учителям и врачам контролировать домашнее насилие

Марьям Ибрагимова
18 января, 2021 18:29
2 мин
Фото: fporen.ru
Фото: fporen.ru

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова недовольна мерами, предпринимаемыми в стране для защиты жертв домашнего насилия. По ее мнению, необходимо вводить административные запреты и санкции в отношении тех, кто не контролирует свои эмоции.

«Такой подход выражается в наложении в административном порядке на лиц, склонных к правонарушениям, домашнему насилию и другим отклонениям в поведении, запретов и предписаний. Несоблюдение принудительных превентивных мер влечет полицейское реагирование и усиление данных мер», – цитирует доклад Москальковой РИА Новости.

Она убеждена, что следить за выполнением дебоширами предписаний должны не только полицейские, но и сотрудники больниц, школ. Кроме того, уполномоченный по правам человека считает, что граждане РФ тоже могли бы уведомлять правоохранительные органы о нарушениях с помощью приложения «Активный гражданин».

Ранее сообщалось о том, что Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон о клевете. Инициатива ставит под угрозу половую неприкосновенность.

темы
Россия
домашнее насилие
полиция
Татьяна Москалькова
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!