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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова недовольна мерами, предпринимаемыми в стране для защиты жертв домашнего насилия. По ее мнению, необходимо вводить административные запреты и санкции в отношении тех, кто не контролирует свои эмоции.

«Такой подход выражается в наложении в административном порядке на лиц, склонных к правонарушениям, домашнему насилию и другим отклонениям в поведении, запретов и предписаний. Несоблюдение принудительных превентивных мер влечет полицейское реагирование и усиление данных мер», – цитирует доклад Москальковой РИА Новости.

Она убеждена, что следить за выполнением дебоширами предписаний должны не только полицейские, но и сотрудники больниц, школ. Кроме того, уполномоченный по правам человека считает, что граждане РФ тоже могли бы уведомлять правоохранительные органы о нарушениях с помощью приложения «Активный гражданин».

Ранее сообщалось о том, что Госдума одобрила в третьем чтении поправки в закон о клевете. Инициатива ставит под угрозу половую неприкосновенность.