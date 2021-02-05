Общество

В Ростове-на-Дону учитель истории и обществознания Александр Рябчук остался без работы за участие в несанкционированных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, прошедших в стране 23 и 31 января. Кроме того, сегодня суд принял решение арестовать педагога на пять суток.

Известно, что он вел прямые трансляции в соцсети Instagram прямо с несогласованного митинга и параллельно писал свое мнение. После этого «влиятельные люди» поговорили с руководством частной школы, где Рябчук трудился по совместительству. Там ему сказали, что он может сохранить свое место только при одном условии – ему необходимо перестать публично выражать свое мнение. В лицее, где педагог передавал свои знания детям уже на протяжении семи лет, его встретили с этой же фразой. 29 января он был уволен по собственному желанию. А уже 3-го февраля в его квартиру пришли правоохранительные органы.

В прошлом году Александр Рябчук стал победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года-2020» в основной номинации, передает РИА Новости.

Ранее в Беларуси девушку, принесшую к зданию посольства России в РБ ершик с надписью «Путину», арестовали на 15 суток.