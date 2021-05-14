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Учеников казанской гимназии переводят в другие школы и на дистанционку после трагедии

Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 11:10
1 мин
Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 11:10
1 мин
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com
Tatarstan President Press Office/via Globallookpress.com

Власти Казани приняли решение перевести учеников гимназии №175 на дистанционный формат обучения до конца текущего учебного года в связи с произошедшей трагедией. Об этом сообщили в администрации столицы Татарстана.

Известно, что на онлайн-режим переведут детей со второго по восьмой класс. Учащихся 9-х и 11-х классов отправят в специальный блок школы №174 вместе с педагогами. Здесь же школьники, их родители и учителя смогут обратиться при необходимости за помощью к психологам. Кроме того, в школе № 171 власти организуют дежурные классы для первоклассников. Занятия для учащихся гимназии, где произошел теракт, возобновятся 17 мая, передает Znak.com.

Ранее эксперт рассказал об истинной причине случившейся в казанской школе трагедии, в результате которой погибло 9 человек, еще 23 находятся в больнице.

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ТЕГИ
Стрельба
Происшествие
Казань
Гимназия
Перевод
Дистанционка
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