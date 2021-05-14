Эксперт назвал истинную причину случившейся в казанской школе кровавой бойни

Происшествия

Случившийся 11 мая теракт в казанской школе связан с доступностью оружия. Такого мнения придерживается военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что еще вчерашние школьники, согласно действующему в стране законодательству, без особого труда могут приобрести оружие по наступлению совершеннолетия. Однако главная проблема кроется в обилии дешевого низкокачественного гражданского оружия.

«Как известно, и массовое убийство в Керчи, и массовое убийство в Казани были совершены молодыми людьми из ружей одной и той же фирмы», – подчеркивает эксперт.

Коротченко пояснил, что стоят они достаточно дешево, не больше 20 тысяч рублей, что и проводит к трагедиям.

«Такое оружие не подходит ни спортсменам, ни охотникам из-за своей недолговечности, но подходит для того, чтоб выстрелить из него один раз», – цитирует военного эксперта РИА Новости.

Ранее стали известны подробности Telegram-канала казанского стрелка Ильназа Галиева.