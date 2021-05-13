Происшествия
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Происшествия
Русская планета
Происшествия

Павел Дуров признал существование Telegram-канала у казанского стрелка Ильназа Галявиева

Артем Денисов
13 мая, 2021 01:28
2 мин
Артем Денисов
13 мая, 2021 01:28
2 мин
vk.com/region_kazan116
vk.com/region_kazan116

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева действительно был свой Telegram-канал, однако узнать из него заранее об атаке было невозможно.

По словам российского бизнесмена, о своих планах молодой человек рассказал в нем всего за 20 минут до атаки, а сделал его публичным — за 15 минут до кровавой бойни. Дуров отметил, что модераторы мессенджера в течение часа после получения первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию.

«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — написал Дуров.

Галявиев создал Telegram-канал в день нападения на школу. Он назывался «Бог». В настоящее время канал недоступен.

Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети. В настоящее время молодой человек впал в неадекватное состояние. Это не позволяет провести с ним необходимые следственные действия.

Ранее по теме:  В Госдуме обвинения против Виктора Медведчука назвали «репрессиями»
Поделиться
ТЕГИ
Школа
Стрельба
Нападение
Telegram
Дуров
Оружие
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!