Павел Дуров признал существование Telegram-канала у казанского стрелка Ильназа Галявиева

Происшествия

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что у напавшего на казанскую школу Ильназа Галявиева действительно был свой Telegram-канал, однако узнать из него заранее об атаке было невозможно.

По словам российского бизнесмена, о своих планах молодой человек рассказал в нем всего за 20 минут до атаки, а сделал его публичным — за 15 минут до кровавой бойни. Дуров отметил, что модераторы мессенджера в течение часа после получения первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию.

«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — написал Дуров.

Галявиев создал Telegram-канал в день нападения на школу. Он назывался «Бог». В настоящее время канал недоступен.

Галявиев 11 мая открыл стрельбу в школе. На данный час известно о 10 погибших, 9 из которых - дети. В настоящее время молодой человек впал в неадекватное состояние. Это не позволяет провести с ним необходимые следственные действия.