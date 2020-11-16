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Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России пока нет ни одного официально подтвержденного случая повторного заражения коронавирусом. Тем не менее, такая опасность, по словам ученого, существует.

«Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заболевания)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет еще ни одного документированного повторного случая», — заявил Горелов.

Ранее ученые сообщали, что человек может заболеть COVID-19 повторно, если в первый раз иммунитет к коронавирусу был выражен слабо. Повторное заражение происходит гораздо реже, чем первичное. Тем не менее людям, которые переболели коронавирусом необходимо соблюдать все профилактические меры наравне с теми, кто еще не переболел, передают слова профессора научного центра Гамалеи Анатолия Альтштейна «Ведомости».

Ранее стало известно, что инфицированные нашлись даже в штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения.