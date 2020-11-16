ВОЗ даже себя не смогла уберечь от пандемии коронавируса

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Агентство Associated Press сообщило, что с начала пандемии коронавируса в штабе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировано 65 случаев инфицирования COVID-19. О новых зараженных сообщил руководитель деловых операций ВОЗ Рауль Томас.

«Последние пять случаев (инфицирования) увеличивают общее число заразившихся сотрудников в Женеве до 65 человек с начала пандемии», - рассказал господин Томас.

Информацию о зараженных также подтвердил представитель ВОЗ Фарах Дахлаллах, хотя ранее в организации сообщали, что в штаб-квартире случаев заболевания COVID-19 нет.

По данным агентства, один из зараженных входит команду гендиректора ВОЗ, передаёт «Интерфакс».