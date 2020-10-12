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Ученый посоветовал написать специальную памятку от банковских мошенников

Дмитрий Байков
12 октября, 2020 14:56
2 мин
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фото: Pixabay

С каждым годом количество преступлений через интернет и по телефону растет. Как не стать жертвой мошеннических схем, рассказал доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха (ПНИИПУ), кандидат технических наук Даниил Курушин.

Только за первые 6 месяцев текущего года количество преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, выросло почти вдвое.

По словам Курушина, необходимо помнить, что без знания кодов злоумышленники вам не смогут навредить. Специалист советует иметь при себе инструкцию, что позволит во время звонка мошенников не растеряться. Для этого ее лучше хранить в кошельке рядом с банковской картой. В памятке можно написать: «Звонят из банка – не говори код» или в ней можно указать фальшивые цифры, чтобы от неожиданного звонка не сообщить настоящие.

Фальшивый код может также принести пользу в случае утери или кражи банковской карты вместе с запиской. При попытке ввести ложные цифры в банкомат он «съест» карту, говорится на сайте ПНИИПУ.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенников с использованием бренда сервиса видеоконференций Zoom.

темы
Россия
общество
ученые
мошенники
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