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Ученые выяснили причину возникновения коронавируса в Китае

Лилия Караева
5 февраля, 2021 17:13
2 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 17:13
2 мин
Пробы на коронавирус
Globallookpress

Ученые впервые объяснили, почему коронавирус возник в Китае. Согласно масштабному исследованию, изменение природной среды в Южном Китае и прилегающих Мьянме и Лаосе вызвало резкое увеличение видового разнообразия летучих мышей, которые являются резервуаром для возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

Специалисты из Велиобритании, Германии и США выяснили, что за последнее столетие в названных регионах существенно изменился тип растительности. Это создало подходящую среду для проживания летучих мышей.

По подсчетам ученых, в провинции Юньнань с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей. Они являются переносчиками около 100 типов коронавируса. Регион стал глобальной горячей точкой зарождения новых патогенов.

Один из авторов исследования, сотрудник кафедры зоологии Кембрижского университета доктор Роберт Бейер заявил: «Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей». Его слова приводятся в журнале Science of the Total Environment.

Изучение глобального распространения летучих мышей может восстановить историю происхождения COVID-19, считает он.

Специалисты составили карту растительности мира, которая была столетие назад, и сравнили с современной. Они анализировали распределение видов летучих мышей в начале 1900-х годов и сейчас. Анализ показал, что видовое разнообразие изменилось за последнее столетие по всему миру.

Бейер пояснил: «Поскольку климат изменил среду обитания, многие виды перебрались в другие районы обитания, перенося с собой свои вирусы. Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов».

В популяции летучих мышей находится около 3 тысяч типов коронавируса - каждый в среднем переносит 2,7 коронавируса.

Ранее был дан неутешительный прогноз об окончании пандемии.

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наука
Китай
ученые
коронавирус
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