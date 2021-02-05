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Дан неутешительный прогноз об окончании пандемии

Лилия Караева
5 февраля, 2021 15:37
1 мин
Лилия Караева
5 февраля, 2021 15:37
1 мин
Вакцина
Pixabay.com

Исходя из текущих темпов вакцинации, справиться с пандемией коронавируса получится не раньше, чем через 7 лет. Для этого нужно вакцинировать 75% населения Земли.

Темпы вакцинации во всех странах различны. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ближе всех к цели - обе страны достигнут ее в ближайшие два месяца.

В Великобритании 75% населения привьют за полгода. В США на это потребуется почти год.

В Италии вакцинация займет 2,5 года, в Германии - 3 года и 1 месяц. У Франции уйдет 3,8 года, у Китая - 5,5 лет.

Тяжелее дела обстоят в Канаде - на вакцинацию потребуется 10 лет, пишет Bloomberg. Это связано с проблемами вокруг поставок препарата, которые замедляют прививочную кампанию.

Ранее китайские ученые просчитали худший вариант пандемии.

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ТЕГИ
пандемия
Окончание
вакцинация
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1 мин
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