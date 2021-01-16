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Китайские учёные заявили о двух возможных вариантах развития пандемии. При худшем из них число заражённых вырастет с 92 миллионов до 170 миллионов за ближайшие два месяца, одна пятая от общего числа заболеваний в мире придётся на США.

Исследование проводили ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и сразу нескольких научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго.

Ученые пытались предсказать, как будет складываться эпидситуация в мире в этом году, пишет South China Morning Post.

«К началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов», - предполагают ученые.

Если ситуация будет развиваться по пессимистичному сценарию, то ещё 300 тысяч человек умрут от коронавирусной инфекции по всему миру уже к весне этого года.

Однако, чтобы удалось обойтись минимальными жертвами, медики призывают жёстко соблюдать правила и карантинные ограничения.