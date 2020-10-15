Ученые выяснили из чего состоит снег на горных вершинах Плутона

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Группа ученых представила исследование, в котором объясняется появление снега на горах Плутона. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые проанализировали спутниковые снимки и с помощью компьютерного моделирования исследовали атмосферу Плутона.

Выяснилось, что снег на горах Плутона по своему составу не похож на земной. Его основу составляет не вода, а замороженный метан. Следы этого газа ранее были обнаружены в атмосфере планеты. Он насыщают ее так же, как водяной пар насыщает атмосферу Земли.

В результате вершины высоких гор находятся в зоне с высоким содержанием метана. Его конденсация на поверхности планеты и образовывает ледяные шапки, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые в истории долетел до МКС три часа три минуты и установил рекорд скорости.