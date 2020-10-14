Быстрее поездки москвича на дачу: корабль «Союз МС-17» пристыковался к МКС

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Корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые в истории долетел до МКС три часа три минуты.

«Союз МС-17» причалил к модулю «Рассвет» в 11:52 мск, стартовав в 8:45 мск с космодрома Байконур. Корабль установил рекорд скорости полета к станции, обычно на это уходит в два раза больше времени, сообщает телеграм-канал «RT».

Корабль доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта Кэтлин Рубинс.

На МКС космонавты пробудут 177 суток. Они продолжат поиск места утечки воздуха со станции.