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Быстрее поездки москвича на дачу: корабль «Союз МС-17» пристыковался к МКС

Дмитрий Байков
14 октября, 2020 12:16
1 мин
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фото: Pixabay

Корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые в истории долетел до МКС три часа три минуты.

«Союз МС-17» причалил к модулю «Рассвет» в 11:52 мск, стартовав в 8:45 мск с космодрома Байконур. Корабль установил рекорд скорости полета к станции, обычно на это уходит в два раза больше времени, сообщает телеграм-канал «RT».

Корабль доставил на МКС космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта Кэтлин Рубинс.

На МКС космонавты пробудут 177 суток. Они продолжат поиск места утечки воздуха со станции.

темы
Россия
космос
рекорд
МКС
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