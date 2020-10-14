«Союз МС-17» отправился на МКС. Он прибудет на станцию с умопомрачительной скоростью

фото: Минобороны РФ

С космодрома Байконур стартовал «Союз МС-17», он доставит на МКС космонавтов Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта Кэтлин Рубинс. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Впервые в истории покорения космоса сближение корабля с МКС произойдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме и займет чуть более трех часов.

На МКС космонавты пробудут 177 суток. Они продолжат поиск места утечки воздуха со станции, пишет «ПолитЭксперт».

Космонавт Сергей Рыжиков на предполетной пресс-конференции сказал, что экипаж взял с собой дополнительное оборудование и герметический материал, которым заделают отверстие.