Ученые считают новую смертельную болезнь VEXAS не опасной для россиян

Фото: pixabay.com

Стало известно, насколько может быть опасно заболевание VEXAS, открытое американскими учеными.

«Это чисто генетическое заболевание. Вот и всё. Никакого отношения к инфекциям и коронавирусу тем более не имеет», - сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, доктор медицинских наук РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров. По мнению экспертов, переживать о новом недуге пока не стоит. Кроме того, нет данных о его распространении в России.

Как сообщил профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко, новое заболевание, по всей видимости, очень редко встречается, однако в мире всё чаще появляются новые вирусы, которые могут нести угрозу жизни, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, публикация об открытии VEXAS размещена в The New England Journal of Medicine. В ней названы симптомы нового смертельного заболевания - лихорадка, активное тромбообразование, воспаление легочной ткани.

У всех заболевших фиксировали соматические мутации в генах UBA1.