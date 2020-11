Мир напугали новым заболеванием VEXAS

Piqsels.com

В США открыли новое заболевание у мужчин и назвали его VEXAS. Уже известно о 50 случаях болезни, исследователи полагают, что реальное число еще больше.

Публикация об открытии размещена в The New England Journal of Medicine. В ней названы симптомы нового смертельного заболевания - лихорадка, активное тромбообразование, воспаление легочной ткани.

У всех заболевших фиксировали соматические мутации в генах UBA1.

Ведущий автор статьи Дэн Кастнер отмечал, что заболевшим не помогало никакое лечение. Побороть VEXAS пытались большими дозами стероидов и разными вариантами химиотерапии.

Причиной распространенности болезни среди мужчин называют связь мутации с Х-хромосомой. У мужчин она одна, а у женщин - две. Вторая хромосома может защищать их от мутации, пишет РБК.

Ранее сообщалось о распространеннии в Европе нового варианта коронавируса.