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Ученые обнаружили новый вид коронавируса. Он появился летом и в течение последних двух месяцев быстро распространяется по Европе.

По данным швейцарских и испанских специалистов, вирус есть во многих государствах, в частности, в Великобритании, Ирландии, Норвегии, Латвии, Нидерландах, Швейцарии. В некоторых государствах им заражены 70% населения.

Первоначально новый вид коронавируса под названием 20A.EU1 фиксировался в автономных сообществах Арагона и Каталония. Потом он захватил Валенсию и распространился по Испании, дальше его география расширилась.

Причины такого быстрого распространения пока не известны. Ученые считают массовое заражение следствием туризма.

Пока у исследователей нет данных для оценки серьезности нового коронавируса. В России 20A.EU1 пока не обнаружили.

Генетик Базельского университета Эмма Ходкрофт констатирует, что новый вариант вируса не похож ни на один, увиденный ранее. Она считает, что быстрое распространение нового коронавируса указывает на недостаточность принятых мер для остановки пандемии, передает телеканал «360».

В России за последние сутки выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. 22% заболевших не имели симптомов.