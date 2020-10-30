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Коронавирус поразил рекордное число россиян. Такого не ожидали даже эксперты

Дмитрий Байков
30 октября, 2020 11:31
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фото: Pixabay

За прошедшие сутки в России выявлено более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

За сутки 18 283 россиян заболели коронавирусом. Из них более 22 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 355 летальных исходов за последние сутки, выздоровели - 14 519 пациентов.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве - 5268, Санкт-Петербурге – 801 и Подмосковье - 524.

Общее число заболевших в России достигло 1 599 976, зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее сообщалось, что американские ученые обнаружили новое проявление воздействия коронавируса на организм человека.

темы
Россия
общество
коронавирус
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