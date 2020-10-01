Ученые опровергли использование гидроксихлорохина для профилактики коронавируса

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Препарат от малярии гидроксихлорохин нельзя использовать для профилактики коронавируса. Об этом со ссылкой на исследование сообщает медицинский журнал JAMA Internal Medicine.

Исследование препарата было проведено в больнице Университета Пенсильвании. Гидроксихлорохин испытали на 125 пациентах. Через несколько недель после приема лекарства четверо заразилось COVID-19. Аналогичные результаты показало тестирование препарата, которое проводилось в июне.

Известно, что препарат от малярии гидроксихлорохин принимал Дональд Трамп. Такую меру профилактики ему посоветовали врачи Белого дома, передают «Известия».

Ранее в Беларуси стартовало вакцинирование добровольцев препаратом «Спутник V».