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Ученые опровергли использование гидроксихлорохина для профилактики коронавируса
1 октября, 2020 10:57
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Pixabay
Препарат от малярии гидроксихлорохин нельзя использовать для профилактики коронавируса. Об этом со ссылкой на исследование сообщает медицинский журнал JAMA Internal Medicine.
Исследование препарата было проведено в больнице Университета Пенсильвании. Гидроксихлорохин испытали на 125 пациентах. Через несколько недель после приема лекарства четверо заразилось COVID-19. Аналогичные результаты показало тестирование препарата, которое проводилось в июне.
Известно, что препарат от малярии гидроксихлорохин принимал Дональд Трамп. Такую меру профилактики ему посоветовали врачи Белого дома, передают «Известия».
Ранее в Беларуси стартовало вакцинирование добровольцев препаратом «Спутник V».
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